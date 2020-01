Nog snel Himschoot-brood kopen en dan de trein op: nieuwe vestiging aan Sint-Pietersstation Jill Dhondt

17 januari 2020

18u09 10 Gent Himschoot is dan wel de oudste bakkerij van Gent, stilstaan doen ze daar niet. Een maand geleden haalden de bakkers de patissiers van Bostoen binnen, vrijdag openden ze een vestiging op de Koningin Elisabethlaan, waar voordien bakkerij Contreras zat. “Het is een vierde winkel voor Himschoot, maar in elk brood, in ieder taartje zit een stukje van onze ziel”, klinkt het.

Net zoals op de Groentenmarkt leunen de versgebakken broden van Himschoot tegen de hoge ramen van de nieuwe winkel. “Toen we gisteren alles aan het klaarzetten waren, keken klanten voortdurend naar binnen”, vertelt Stephanie Bostoen, mede-zaakvoerder. “Ze waren heel enthousiast dat ze vanaf vandaag hier konden winkelen, dat ze niet meer naar het centrum hoefden. Ze konden niet wachten tot we opengingen.” Het is dan ook een komen en gaan in de nieuwe vestiging op de Koningin Elisabethlaan, vlak bij het station Gent-Sint-Pieters. De verkopers in hun donkergroene schortjes halen voortdurend broden en koeken uit de rekken. De gezellige, huiselijke sfeer uit de andere vestigingen werd hier zichtbaar doorgetrokken.

Verderop in de straat vind je een groenteboer, een visboer, een toptraiteur, ... Op vijftig meter kan je al je boodschappen doen: net een openluchtsupermarkt maar dan beter Ward Verheyen van bakkerij Himschoot

In de ruime koeltoog lachen taartjes en gebakjes de klanten toe. “Daar liggen koeken met pecannoten, appelbollen en pruimentaartjes van vroeger bij, maar ook lekkers uit ons verbreed gamma.” De patissiers Stephanie en Philippe Bostoen vervoegden recent het team van Himschoot met hun bekende taarten en gebak. “We maken ook figuurtaarten en fototaarten op bestelling. De taarten die in de winkel liggen kunnen per stukje of in zijn geheel worden aangekocht. Wie wil, kan daarbij koffie en thee van het huis meenemen.”

Strategische ligging

De wakkere bakkers zagen hun kans schoon om gouden zaken te doen in de stationsbuurt. “Er zijn hier weinig bakkers”, legt Stephanie uit. “Het is een mooie kans voor ons. Er is hier veel passage, veel mensen zijn op weg naar of komen van het station. Tegen de middag waren we daarom zo goed als uitverkocht.”

Het nieuwste telg van de Himschoot-familie is bovendien gelegen naast één van de bekendste slagerijen in Gent en omstreken, St. Pierre. “Dat is heel leuk meegenomen”, zegt Ward Verheyen, de andere eigenaar van de bakkerij. “De klanten kunnen bij ons hun brood halen, en hiernaast de charcuterie voor daarop. Verderop in de straat vind je ook nog een groenteboer, een visboer, een toptraiteur, ... Op vijftig meter kan je in deze culinaire straat al je boodschappen doen: net een openluchtsupermarkt maar dan beter.”