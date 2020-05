Nog slechts 20 coronapatiënten in UZ Gent Sabine Van Damme

14 mei 2020

21u18 16 Gent Het aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen neemt af, en dat is in Gent niet anders. In het UZ liggen nog slechts 20 coronapatiënten, waarvan 11 op de afdeling intensieve zorgen. Of dat aantal terug zal stijgen nu de lockdown wordt teruggeschroefd, valt af te wachten.

Met nog slechts 9 patiënten op de laatst overgebleven cohorteafdeling en 11 op de intensieve zorgen heeft het UZ een adempauze. In totaal zijn er de voorbije 8 weken 243 COVID-19-patiënten verzorgd. 39 daarvan werden overgebracht uit andere ziekenhuizen. 30 mensen haalden het niet, 193 anderen zijn intussen aan de beterhand en naar huis.

Ondertussen is de rest van het ziekenhuis heropgestart. Omwille van corona waren alle niet-dringende operaties en consultaties geannuleerd. “Het aantal consultaties bedraagt intussen terug 75% van het normale aantal consultaties”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “Patiënten en begeleiders volgen correct de richtlijnen van handhygiëne en mondmasker op. We zien nergens wachtrijen of te drukke wachtzalen.”