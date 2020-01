Nog minstens 4 jaar geduld, maar Antoon Catriestraat wordt veiliger Sabine Van Damme

15 januari 2020

19u10 0 Gent Goed nieuws voor Drongenaars met veel geduld. De Antoon Catriestraat wordt veiliger gemaakt. Dat heeft minister Lydia Peeters bevestigd aan Stephanie D’Hose. Er is wel geduld nodig, in het beste geval kunnen de werken in 2024 klaar zijn.

De reden waarom het allemaal zo lang moet duren, is dat er heel wat onteigend moet worden om de straat veiliger te maken. Alleen met een bredere Catriestraat kan daar een volwaardig fietspad worden aangelegd. De Antoon Catriestraat is immers een druk gebruikte fietsweg, maar eigenlijk is dat levensgevaarlijk. De Catriestraat is een hele lange straat. Er is een klein stukje met een fietspad, en ook een stukje met fietssuggestiestroken. Maar het overgrote deel van de straat is zo smal dat er gewoon geen ruimte meer is voor een fietser als twee auto’s elkaar kruisen. Mobiliteitsminister Lydia Peeters heeft nu voor de komende 3 jaar telkens 300.000 euro klaar. Daarmee moeten liefst 120 stukken grond aan de zijkant van de huidige straat onteigend worden. Bedoeling is dat tegen 2021 klaar te krijgen. Dan moet nog een vergunning worden aangevraagd. De werken zouden in dat geval in 2022 kunnen starten, en zullen ongeveer 2 jaar duren.