Nog meer ‘geen-Gentse Feesten’: elke avond een live optreden in het Guislain met Gentsche Gruute Bubbel Fieste Sabine Van Damme

06 juli 2020

18u04 5 Gent Tijdens de Gentse Feesten is er 10 dagen lang elke avond een live optreden in het Guislain instituut. Iedereen is daar – met tickets dan toch – welkom. Gezien de misschien vreemde locatie hebben de organisatoren zelf de ondertitel ‘Gentsche Fieste in ’t Guislain? Goe zot da!’ toegevoegd aan hun evenement ‘Gentsche Gruute Bubbel Fieste’.

Bart Mareen en Dirk Van den Mergele hebben wel kaas gegeten van het organiseren van evenementen. Samen hebben ze het bedrijf ‘Wij maken uw Feest’. En deze zomer smijten ze zich dus ook op de Gentse Feesten. Zoals voor zovelen is ook voor hen immers ‘geen Gentse Feesten’ geen optie. “Dus organiseren we nu de ‘Gentsche Gruute Bubbel Fieste’, in ’t Guislain, zegt Bart. “Elke avond één live optreden. En voor- en nadien volgen we de Gentse Feestenpleinen via het livestream platform van de stad.”

“De optredens gaan in een zaal door, binnen dus. We laten sowieso niet meer dan 100 mensen toe. En de zaal gaan we zoveel mogelijk aankleden in Gentse Feestensfeer. Boven de toog hangen we bijvoorbeeld Vlasmarkt, en we zorgen voor Irish coffee en botrammen mee uuflakke.”

De programmatie van de Gentsche Gruute Bubbel Fieste is al klaar. Achtereenvolgens komen PartieParty (waarin Bart zelf speelt) (17/7), Sitting Duck (18/7), Stefaan De Winter (19/7), Kurt Burgelman (20/7), Chris Corn (21/7), Goes & Goes (22/7), Kurt Burgelman (23/7), Chris Corn (24/7), Stefaan De Winter (25/7) en Kurt Burgelman, Bart Mareen & Ben Crabbé (26/7) optreden.

De deuren openen telkens om 18.30, de optredens starten om 20 uur. Tickets (20 euro, met 1 drankje inbegrepen) via mail naar@wijmakenuwfeest.be. Alle info op Facebook.