Nog maar vier jaar bezig en weddingplanner Liesje haalt drie prijzen binnen op de ‘Weddings Industry Awards’ Jill Dhondt

25 februari 2020

12u00 32 Gent Liesje Van Haaster, een geboren en getogen Gentse, organiseert evenementen maar vooral huwelijksfeesten. Op één enkele avond wist ze maar liefst drie ‘Wedding Industry Awards’ in de wacht te slepen met haar bureau Event’L.

Met vier jaar ervaring kon Liesje drie Wedding Industry Awards bemachtigen. Deze WIA’s worden jaarlijks uitgereikt aan leveranciers binnen de Belgische huwelijkssector. Elke avond worden er meerdere categorieën uitgegeven waaronder beste fotograaf, dj, florist, grafisch ontwerper. Liesje werd dit jaar verkozen tot beste huwelijksplanner, beste verhalenverteller en publiekslieveling. Dat werd deels bepaald door een jury en deels door een publieksstemming waarbij elke leverancier één favoriet kon kiezen.

“We zijn uitermate trots op onze overwinning”, geeft Liesje aan, “maar alleen hadden we het niet gekund. Daarom wil ik de koppels bedanken voor het vertrouwen en de felicitaties. Het is fantastisch dat ik heb mogen meehelpen aan hun belangrijke dag. Daarnaast ben ik dankbaar tegenover mijn collega’s, hun appreciatie is hartverwarmend.”

