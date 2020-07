Nog maar eens vertraging voor tramstelplaats Wissenhage: opening in 2025 Erik De Troyer

16 juli 2020

17u41 1 Gent Pas in 2025 zal tramstelplaats Wissenhage in Wondelgem in gebruik genomen worden. Dat antwoordt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Vincent Van Peteghem (CD&V). Daarmee lopen de plannen zo’n anderhalf jaar vertraging op.

Wissenhage is een lang aanslepend verhaal. Getuige daarvan de trambrug die nu al tien jaar klaar ligt aan de Nieuwe Vaart. Het zal nu zeker nog eens vijf jaar duren vooraleer de eerste tram er over de zogenaamde Gaardeniersbrug rijdt. Omdat er ondertussen zwaardere Albatrostrams in gebruik zijn genomen moet die brug eerst nog eens getest worden of ze voldoende gewicht aankan en of de waterdichte laag nog waterdicht is.

“Gelet op de complexiteit van het dossier is het essentieel dat de kandidaten over voldoende tijd kunnen beschikken zodat zij een gedetailleerde en sluitende offerte kunnen indienen. Contractsluiting is daarom gepland in het najaar van 2021”, zegt minister Peeters. “De effectieve start van de werken wordt momenteel gepland voor midden 2022. De werken duren 30 maanden. De geplande indienstneming is bijgevolg momenteel voorzien in 2025”, klinkt het. Eerder werd 2023 vooropgesteld. Deze week schoof dat nog op naar 2024 en nu blijkt het zelfs al 2025 te zijn. Wordt vervolgd.