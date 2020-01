Nog jaren wachten op definitieve inrichting van knips van het circulatieplan

Erik De Troyer

07 januari 2020

20u14 0 Gent De tijdelijke rode invulling van de knips van het circulatieplan moeten nog een paar jaar mee. Ten vroegste in 2022 zal de eerste knip een definitieve inrichting krijgen, namelijk die aan de Bargiebrug. Het Koophandelsplein wordt tussen 2022 en 2024 aangepakt en de knip van de Ottogracht vermoedelijk zelfs maar in 2025.

Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose (Open VLD) informeerde naar de stand van zaken. “Oorspronkelijk was voorzien dat de tijdelijke invulling met de bloembakken en rode strepen op de knips 5 tot 10 jaar gebruikt zou worden. Inmiddels zijn we al drie jaar verder en dus moeten we nu beginnen plannen om de pleinen opnieuw in te richten. De grote knip van het Koophandelsplein zal meegenomen worden in de heraanleg van de Nederkouter en de Veldstraat. De precieze timing hangt af van De Lijn maar is voorzien voor de periode 2022 tot 2024”, aldus schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

De knip aan de Bargiekaai kan al vanaf 2022 in een nieuw kleedje zitten. De knip aan de Ottogracht wordt dan weer opgenomen in de heraanleg van Sint-Jacobs. “Dat is voor het einde van de legislatuur (2025, red)”, aldus Watteeuw. “We bekijken momenteel op welke manier de poorten best worden vormgegeven. Er komt een eenvormige lay-out die duidelijk moet maken welke spelregels daar gelden.”

Sandra Van Renterghem (N-VA) benadrukt nog even dat de knips duidelijker moeten worden. “Er zijn duidelijk problemen met de leesbaarheid van de knips. Beterschap is nodig”, zegt ze.