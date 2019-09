Nog geen locatie voor Roma-project, stad zoekt wel beheerder Sabine Van Damme

16 september 2019

20u28 2 Gent Half juli kondigde de stad aan dat iedereen die nu op illegale wijze in Gent verblijft, zal worden Half juli kondigde de stad aan dat iedereen die nu op illegale wijze in Gent verblijft, zal worden samengebracht op één site , en in een inburgeringstraject wordt gestoken. Zo wil de stad komaf maken met kampen zoals het Roma-kamp aan de Hurstweg. Ten laatste in februari 2020 moet dat project starten, maar de stad heeft nog steeds geen locatie.

Dat bleek op de commissie. Burgemeester Mathias De Clercq zegt dat er een beheerder wordt gezocht voor de site, die zal instaan voor de opvanglocatie, zoals het naleven van de gebruikersovereenkomsten en afspraken, het beheer van de gemeenschappelijke faciliteiten en dergelijke meer. Bovendien verwachten de stad van de beheerder dat die ook inzet op het bewaken van het goede samenleven op de site zelf en het onderhouden van de relatie met de buurt. Maar die site, die is er dus nog niet. De stad is op zoek naar een locatie. “Dit kan zowel een grond zijn van de groep Gent of een private grond”, aldus De Clercq. “Het kan een gebouw zijn, het kan zelfs een locatie op het water zijn. Als er voor deze laatste optie zou gekozen worden, dan zal dit aan de kop van de Gentse haven zijn. De stadsdiensten zijn momenteel bezig met het in kaart brengen van potentiële locaties, zowel wat betreft eigen locaties, als locaties in bezit van private, middenveld- en overheidsorganisaties.” (Lees verder onder de foto)

De stad zal instaan voor de individuele begeleiding van de bewoners van de site. Het gaat om ongeveer 175 mensen, waarvan 40 kinderen. Alle kinderen moeten naar school, alle bewoners moeten Nederlands leren en een traject naar werk volgen. Het project zal 3 jaar duren, wordt niet verlengd, en er is ook geen opvang voorzien voor wie na die drie jaar niet op eigen benen kan staan of elders wordt opgevangen. Barak-bewoners die niet naar de site willen verhuizen, kiezen voor een ‘vrijwillige terugkeer’ naar hun thuisland. Want zodra het project van de stad is opgestart, zullen nergens op grondgebied Gent nog barakken of kampen getolereerd worden. Tot de start van het project kunnen de bewoners in principe aan de Hurstweg blijven. “Er is géén nieuwe overeenkomst met De Lijn – de Hurstweg is hun terrein – omdat zij er werken willen kunnen uitvoeren”, zegt De Clercq nog. “Maar ze hebben ons wel verzekerd behoedzaam te zullen omspringen met de situatie en geen bruuske maatregelen te zullen nemen.”

Kandidaat-beheerders voor het nieuwe project hebben tijd tot 15 oktober om hun offerte in te dienen.