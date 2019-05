Nog geen enkele officiële uitslag uit Gent door computerprobleem Sabine Van Damme & Erik De Troyer

26 mei 2019

19u54 25 Gent Terwijl in heel Vlaanderen massaal veel stemmen binnenlopen, blijft het in Gent opvallend stil. Alweer. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen waren wij al de traagste tellers, maar dit keer ligt een computerprobleem aan de basis van de vertraging. Uw redactie kreeg al twee resultaten te pakken, maar daar valt nog geen echte conclusie uit te trekken.

In Gent wordt manueel gestemd, maar net als elders zijn de bureaus hier al sinds 14 uur gesloten. Sinds dan wordt er naarstig geteld. En toch is er nog geen enkel officieel Gents resultaat. Net als op andere plaatsen slaagt met er niet in het verkiezingsresultaat door de sturen naar de FOD Binnenlandse Zaken. Dat komt door het veiligheidsvenster dat is ingebouwd in hun systeem. Daardoor is er een enorme digitale wachtrij ontstaan. Het systeem zou intussen aangepast zijn, en zou tegen 20 uur wél naar behoren moeten werken.

Intussen kregen wij al twee Gentse resultaten te pakken. Eén telbureau voor het Vlaams parlement uit de regio Sint-Denijs-Westrem, kleurt opvallend groener dan de rest van Vlaanderen. We hebben ook één telbureau voor het federaal parlement onderschept, uit een telbureau uit Gent-centrum. Dat geeft een compleet ander beeld, daar is Open Vld de grootste, en is het Vlaams Belang groter dan groen. Het gaat telkens om één bureau, dus valt er eigenlijk niks uit af te leiden. Voor ons Gentenaars zit er voorlopig niks anders op dan wachten.