Nog geen boetes in eerste maand van de LEZ

Erik De Troyer

20 september 2019

De stad heeft voortaan een website waarop men kan checken of een wagen de lage-emissiezone (LEZ) in mag of niet. Voorlopig hebben amper zestig automobilisten een vergunning aangevraagd om met hun wagen de LEZ in te mogen. De hele maand januari zullen nog geen boetes uitgeschreven worden. Vanaf 1 februari is het wél opletten geblazen.

Het invoeren van de lage-emissiezone komt met rasse schreden dichterbij. Of een wagen de binnenstad nog in mag zal worden bepaald door de euronorm en het type brandstof van de wagen. Voor dieselwagens zijn de regels strenger. Enkel wie een diesel heeft met euronorm 5 of 6 mag zonder uitzondering binnen. Wie een euronorm 4 heeft kan een toelating kopen. Dat kost 345 euro maar voor sommige wagens kan dat nog oplopen. Wie een nog oudere diesel heeft kan enkel dagpassen kopen. Die kosten 35 euro per stuk met een limiet van 8 stuks per jaar. Voor benzine- en andere wagens zijn de regels iets milder. Enkel euronorm 1 of ouder worden geweerd.

Omdat nog steeds heel wat mensen niet weten in welke categorie hun wagen valt heeft de stad een website klaargestoomd waarin men dat snel kan checken. “Die website staat in verbinding met de databank van DIV. Door de nummerplaat en de eerste inschrijving van de wagen in te geven krijgt men meteen te zien of men wel of niet de LEZ binnen mag. Voldoet de wagen dan hoeft men verder niets te doen. Zo niet kan men de wagen registreren en meteen een betalende toegang regelen”, aldus schepen van milieu Tine Heyse (Groen).

‘Heel wat inwoners, bedrijven of organisaties hebben recht op een vrijstelling of tijdelijke toelating voor hun voertuig. Denk bijvoorbeeld aan toegelaten voertuigen met een buitenlandse nummerplaat, of niet-toegelaten voertuigen van personen met een beperking, die zich gratis kunnen registreren. Om onnodige drukte tijdens de maanden december en januari te vermijden, vragen we om dit nu al in orde te brengen”, aldus Heyse.

De boete voor het rijden in de LEZ zonder toestemming bedraagt 150 euro per overtreding. Niet mals dus. Om iedereen te laten wennen aan de nieuwe regels komt er wel een overgangsperiode van één maand. In de maand januari zal de LEZ wel van kracht zijn maar riskeert men nog geen boete. “Wie gevat wordt krijgt een waarschuwingsbrief in de bus. Pas vanaf 1 februari zullen er ook effectief boetes uitgeschreven worden”, klinkt het op het kabinet van schepen Heyse. Ook voor de invoering van het circulatieplan werd destijds een gelijkaardige regeling getroffen tijdens de eerste maand.

Aan de invalswegen van het stadscentrum zullen grote led-schermen opgesteld worden om automobilisten te waarschuwen.

Meer info op https://lez.stad.gent