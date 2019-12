Nog geen beslissing over groot of klein Roma-project, op Lübecksite mogen sowieso geen woonwagens staan Sabine Van Damme & Erik De Troyer

16 december 2019

18u46 0 Gent Eind februari moet er een project starten dat een eind moet maken aan illegale mobiele bewoning in de stad. Alle huidige bewoners – hoofdzakelijk Roma – zouden op de Lübecksite aan de Afrikalaan worden samengebracht, om daar binnen drie jaar te integreren in de stad. Het middenveld vindt dat een slecht idee en overlegde daar vandaag over met het stadsbestuur. Roma die meedoen, moeten sowieso hun woonwagen achterlaten.

Het plan van de stad is om àlle 138 mensen die nu ‘illegaal mobiel wonen’, in woonwagens of barakken op verschillende plaatsen in Gent, te verzamelen in wooncontainers op de Lübecksite. Daar zouden ze intensief begeleid worden naar werk, naar school, naar Nederlandse les, met de bedoeling binnen de 3 jaar op eigen benen te kunnen staan. Maar de stad vindt niemand die dat project wil uitbaten. Het middenveld vindt het immers een slecht idee om zoveel mensen van verschillende afkomst zomaar tot samenwonen te dwingen op één site, en iedereen over dezelfde kam te scheren. Zij adviseren meerdere kleine projecten. Het middenveld was bovendien kwaad dat hun expertise niet werd gevraagd, dat ze niet werden betrokken bij de beslissing rond het Roma-project.

Vandaag zaten mensen uit het middenveld hierover samen met de burgemeester en verschillende schepenen. “Het was alvast een constructief gesprek”, klinkt het bij de woordvoerder van Mathias De Clercq. “Er zijn een aantal misverstanden uit de weg geruimd, maar knopen zijn er nog niet doorgehakt. Wel blijft het sowieso de bedoeling komaf te maken met de kampementen in Gent. Na nieuwjaar zitten alle partijen opnieuw rond de tafel.”

Van de groep van 138 mensen over wie het gaat, zijn er nog maar een 50-tal die aangegeven hebben te willen meedoen. De keuze die ze krijgen is ofwel instappen in het project, ofwel vertrekken uit Gent. Een drempel is alvast dat de woonwagens van die mensen niet meekunnen naar de Lübecksite. “Klopt”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester. “Het is de bedoeling dat die mensen in vaste wooncontainers komen wonen. Wie zijn woonwagen wil behouden, zal daar een officiële staanplaats moeten voor zoeken. Dat moeten ook andere Gentenaars, die bijvoorbeeld een mobilhome hebben, doen. Wie dat niet wil kan ook afstand doen van zijn woonwagen. De stad zal die dan laten slopen.”

Maar voor veel Roma is hun woonwagen hun enige bezit. Die achterlaten, of laten slopen, is zeker niet evident. Bovendien zijn heel wat van die woonwagens, vooral van de Roma aan de Hurstweg, in zo’n slechte staat dat ze niet meer verplaatst kunnen worden. Aan de Aziëstraat woont nog een groep Roma in de struiken naast de spoorweg. Die zitten daar al meer dan 10 jaar, en hebben daar een volledig dorpje gebouwd, compleet met poortjes, huisnummers, brievenbussen, een waterput en zelfs schotelantennes voor televisie. Ook deze groep zal hun kamp niet zomaar willen verlaten, al zijn ze wel al op de hoogte gebracht.

