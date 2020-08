Nog even geduld voor terugbetalingen Van Eyck-tentoonstelling

Erik De Troyer

23 augustus 2020

16u09 0 Gent Nog niet alle tickets van de Van Eyck-tentoonstelling zijn terugbetaald. “Dat heeft te maken met een technisch probleem bij de bedrijven die de terugbetaling via Bancontact moeten regelen. De stad kan daar niets aan veranderen”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD).

De Van Eyck-tentoonstelling was zo goed als volzet toen de coronacrisis uitbrak en alle musea noodgedwongen moesten sluiten. Daardoor moesten 144.000 tickets terugbetaald worden. “In totaal heeft 90% een terugbetaling gevraagd. In 8% van de gevallen kregen we geen reactie en 2% geeft aan geen terugbetaling te willen”, aldus Souguir. “We hebben als stad intussen de terugbetaling van iedereen geregeld. Er blijkt echter een probleem te zijn bij Atos Worldwide, het bedrijf dat de terugbetalingen via Bancontact regelt. Ze proberen dat nu op te lossen. We hebben iedereen die via Bancontact betaald heeft verwittigd dat ze langer zullen moeten wachten dan de vooropgestelde 60 dagen. Wie op een andere manier betaalde kreeg zijn geld inmiddels terug. Hoe lang dit probleem zal aanslepen kunnen we als stad niet inschatten omdat het probleem niet bij ons zit.”