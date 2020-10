Nog even geduld: laatste problemen met terugbetaling tickets voor Van Eyck-tentoonstelling bijna van de baan Jill Dhondt

06 oktober 2020

18u44 0 Gent De langverwachte Van Eyck-tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten kwam vroegtijdig tot een einde door de coronacrisis. Ongeveer de helft van de personen die een ticket hadden gekocht konden de expo nog bezoeken, maar de andere helft miste de boot. De stad beloofde terugbetalingen. Voor een dikke zeshonderd tickethouders wordt nog aan een oplossing gewerkt.

Marie Louise Claessens uit Antwerpen stuurde onlangs een bericht naar onze redactie, waaruit bleek dat haar tickets voor de Van Eyck-expo in het MSK nog steeds niet terugbetaald werden. Eind 2019 bestelde de vrouw 16 tickets ter waarde van 400 euro voor haarzelf en 15 andere leden van haar seniorenvereniging. “Zes maanden na de sluiting van de tentoonstelling heb ik dat geld nog niet terug”, zegt ze. “De enige reactie die ik krijg op mijn mails zijn geautomatiseerde antwoorden.”

Voor de tentoonstelling noodgedwongen gesloten werd, waren er meer dan 273.000 tickets verkocht. 129.000 tickethouders konden de expo nog meepikken, maar 144.000 personen bleven op hun honger zitten. De stad beloofde hen een volledige terugbetaling. Het grootste deel daarvan is intussen volbracht, hoewel er nog een oponthoud is voor wie met Bancontact heeft betaald.

Nog even geduld

De problemen daaromtrent werden intussen grotendeels opgelost, maar er zijn nog steeds 616 personen die geen terugbetaling hebben gekregen. In 528 gevallen gaat het om een betaling met een bankkaart die intussen vervallen is. Marie Louise uit Antwerpen behoort tot die groep. De bank moet nu achterhalen wat de nieuwe gegevens zijn van de betalers, maar dat vraagt nog wat meer tijd. In een kleine 90 gevallen werden er technische problemen vastgesteld bij de terugbetaling. Om de 616 resterende tickethouders toch zo snel mogelijk van een terugbetaling te voorzien, gaat het MSK die vorderingen nu manueel doorvoeren. Zodra het museum alle gegevens heeft, kan dat gebeuren.

Het MSK betaalt de terugbetalingen, goed voor een slordige 3 miljoen euro, voorlopig nog uit haar eigen reserves. De onderhandelingen tussen de stad en de verzekeraar lopen nog. Het stadsbestuur had op voorhand een annulatieverzekering afgesloten waarin een pandemie was opgenomen als geldige reden om de expo te stoppen, maar de verzekeraar voert nog een onderzoek.