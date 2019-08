Nog even doorbijten: laatste fase werken E17 start zondag, hinder in 2 richtingen Sabine Van Damme

15 augustus 2019

09u48 0 Gent Op zondag 18 augustus start de laatste fase in van de werken op de E17 in Gent en Destelbergen. Tot eind augustus werkt de aannemer tussen het viaduct in Gentbrugge en het knooppunt van Destelbergen op de rijrichting Kortrijk. Tijdens deze fase zal het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden. Alles moet klaar zijn tegen 1 september.

De aannemer werkt tussen het viaduct van Gentbrugge en het knooppunt van Destelbergen. Het asfalt (onderlaag en toplaag) wordt er volledig vernieuwd. De werken moeten klaar zijn tegen eind augustus. Er wordt dan ook stevig doorgewerkt, ook ’s nachts en in het weekend. Maar de werken hebben uiteraard een impact op het vekeer. Iedereen moet – in beide richtingen - over twee versmalde rijstroken. De opritten van de R4 (beide richtingen) naar de E17 richting Kortrijk gaan dicht. Omrijden kan door de E17 richting Antwerpen te nemen en te keren aan het op- en afrittencomplex in Beervelde. Ook de parking in Gentbrugge is niet bereikbaar.

Meer info op www.wegenenverkeer.be/gent.