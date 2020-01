Nog enkele tickets voor Youp van ’t Hek volgende week Sabine Van Damme

10 januari 2020

09u59 0 Gent Op 15 januari staat de Nederlands cabaretier Youp van ’t Hek op de planken in de Gentse Capitole. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Youp van ’t Hek is 65 geworden, en daar maakt hij zich enorm vrolijk over. Want zelfspot is nog steeds de beste spot, zo blijkt. ‘Met de kennis van nu’ heet zijn show, waarin hij terugblikt op zijn carrière, en zijn schuchtere begin. Tickets voor de show van 15 januari om 20 uur kosten 33 euro (aan de kassa 35 euro), en zijn te koop via de website van Livecomedy.