Nog een primeur voor MSK: gerestaureerde werken uit buitenland voor het eerst te zien tijdens van Eyck-jaar Sabine Van Damme

01 oktober 2019

12u24 0 Gent De grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit, volgend jaar in Gent, krijgt er nog een attractie bij. Een aantal gerestaureerde werken zullen daar voor het eerst weer in hun oorspronkelijke staat te zien zijn, zoals het genie van Eyck ze heeft geschilderd. Het meest opvallende werk is daarbij het ‘Portret van Baudouin de Lannoy’.

Je kan er niet omheen, iedereen moet ondertussen weten dat Gent volgend jaar overspoeld zal worden door alles wat van dichtbij of veraf met de Vlaamse meester Jan van Eyck te maken heeft. 33.000 (!) mensen kochten nu al een ticket voor de tentoonstelling die op 1 februari begint. Meer dan de helft van van Eycks nog bestaande kunstwerken zullen in Gent te zien zijn, net als meer dan 100 andere middeleeuwse meesterwerken.

Heel wat musea van over de hele wereld sturen werken naar Gent voor deze tentoonstelling, via uitzonderlijke bruiklenen. Speciaal ook daarvoor hebben enkele musea hun werken een conservatie- of restauratiebehandeling laten ondergaan. Het publiek zal die gerestaureerde werken in primeur te zien krijgen in het MSK.

Het meest in het oog springend is ongetwijfeld de restauratie van Jan van Eycks ‘Portret van Baudouin de Lannoy’, een bruikleen uit de befaamde Gemäldegalerie in Berlijn. Het topwerk wordt op dit ogenblik gerestaureerd in Berlijn en het verbluffende resultaat van deze restauratie zal voor het eerst te zien zijn op de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. Onder de weggenomen vergeelde laag vernis blijkt het schilderij in bijzonder goede staat te zijn. Net zoals de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, die tijdens de restauratie van 2012 tot 2016 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een ware metamorfose ondergingen, zal ook het ‘Portret van Baudouin de Lannoy’ zijn originele uitzicht en karakter herwinnen.

Eeuwenoud gevoel

Intussen groeide de lijst van van Eycks werken die vanaf 1 februari in Gent te zien zullen zijn al aan tot 10. De tentoonstelling brengt meer werk van de Vlaamse meester op één plaats dan ooit in de geschiedenis, en wil de bezoekers een gevoel van bewondering ontlokken vergelijkbaar met wat tijdgenoten ervoeren toen ze zijn kunst voor het eerst zagen.

Tickets zijn te koop via de website vaneyck2020.be.