Nog een mondmasker op overschot? Breng het naar de huisartsenwachtpost in Gentbrugge Erik De Troyer

16 maart 2020

12u19 31 Gent Alle ziekenhuizen en artsen zitten verlegen om mondmaskers, zeker nu de voorziene levering van 5 miljoen maskers niet doorgaat. Daarom zamelt de Huisartsenvereniging Gent vanaf deze namiddag mondmaskers in.

“Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden overspoeld met vragen, doen de triage van patiënten, leggen huisbezoeken af, sturen verdachte gevallen door voor testing… en zien soms collega’s uitvallen wegens infectie, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput”, klinkt het. “Maskers zijn cruciaal voor huisartsen, maar de levering door de overheid blijft uit. De nood aan maskers is het meest urgent. Een veiligheidsbril kan je desinfecteren en opnieuw gebruiken, een mondmasker is een wegwerpproduct. De nood wordt echt nijpend nu.”

Vanaf vandaag kan iedereen die nog een mondmasker heeft liggen dat kwijt aan het inzamelpunt van de huisartsenwachtpost in Gentbrugge (Kliniekstraat 27). Het gaat specifiek om chirurgische maskers (mondkapjes met lintjes of elastiekjes) en stofmaskers van het type FFP2 of FFP3. Het inzamelpunt opent deze namiddag (maandag 16 maart) de deuren van 14 tot 16 uur. De volgende dagen is het telkens open van 9 tot 16 uur.

De Gentse huisartsen vragen om de oproep zoveel mogelijk te delen met de hashtag #masks4docs.