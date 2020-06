Nòg een hoofddoekendebat op derde avond (!) van Gentse gemeenteraad Sabine Van Damme

24 juni 2020

22u29 0 Gent De Gentse gemeenteraad is nog steeds aan de gang, nu al voor de derde avond op rij. Na 11 uren vergaderen komt nog eens de hoofddoekenkwestie aan bod. Nadat dinsdagavond al beslist werd dat hoofddoeken in het middelbaar De Gentse gemeenteraad is nog steeds aan de gang, nu al voor de derde avond op rij. Na 11 uren vergaderen komt nog eens de hoofddoekenkwestie aan bod. Nadat dinsdagavond al beslist werd dat hoofddoeken in het middelbaar onderwijs voortaan toegestaan worden, vraagt het Vlaams Belang vanavond opnieuw om een hoofddoekenverbod aan de loketten van de stad.

Johan Deckmyn van Vlaams Belang kaartte het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard opnieuw aan. Hij vindt dat er een absolute neutraliteit aan de loketten van de stad gegarandeerd moet zijn. NV-A deelt die mening, maar de andere partijen verzetten zich. “U draait steeds dezelfde plaat”, zei bijvoorbeeld Stephanie D’Hose. “Bovendien is er in de voorbije jaren geen énkele klacht geweest.” Schepen van personeel Bram Van Braeckevelt wijst erop dat het gaat om competenties, om kwaliteit, en dat neutraliteit niks te maken heeft met het al dan niet dragen van een hoofddoek. “Dat het debat al gevoerd is houdt geen steek”, repliceerde Deckmyn. “Gent heeft in het verleden wél een hoofddoekenverbod gehad, en daarna is het terug afgeschaft. Toen is het debat ook opnieuw gevoerd.” Deckmyn haalde zijn slag niet thuis. 9 raadsleden stemden voor een hoofddoekenverbod aan de loketten van de stad, 38 waren er tegen.