Nog één dag Patersholfeesten Sabine Van Damme

11 augustus 2019

08u45 2 Gent Vandaag sluiten de Patersholfeesten 2020 af, met een kaarskensstoet om middernacht. Maar voor het zover is, is er nog een volledige dag entertainment voorzien, met muziek een en grote rommelmarkt.

Die rommelmarkt is vanmorgen om 8 uur al gestart, en concentreert zich rond het Sluizeken en aanpalende straten. Tot 16 uur is het een waar snuisterparadijs. Concerten zijn er op het Kaatsspelplein, met onder meer Norbert Detaye (12 uur) en aan de Viersprong, met onder meer violist Mikhail Bezverkhni (14uur). Ook de binnentuin van het Huis van Alijn is nog open tot 20 uur. Om 20.30 uur is er het slotconcert op het Kaatsspelplein, voor de 35ste keer op rij door het ‘huisorkest van het Patershol’, ondertussen een begrip in traditional jazz-middens. Om 24 uur vertrekt op datzelfde plein de afsluitende kaarskensstoet.

De weerman belooft het vandaag droog te houden, en dat was ook vrijdag- en zaterdagavond al zo. Tot nu is het dus gezellig druk geweest, met op piekmomenten zelfs een beetje ‘over de koppen lopen’ in Oudburg. Die straat behoort officieel niet tot de dekenij Patershol en dus tot de Patersholfeesten, maar daar trekken bezoekers zich uiteraard niks van aan.

