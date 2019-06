Nog drie patiënten in het ziekenhuis na legionella-uitbraak Jeffrey Dujardin

13 juni 2019

15u37

Bron: Belga 8 Gent Drie patiënten verblijven nog steeds in het ziekenhuis nadat vorige maand legionella uitbrak in de Gentse haven. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid. Een van de patiënten ligt op intensieve zorgen.

Van de 32 patiënten die vorige maand zijn getroffen door de legionella-bacterie door een koeltoren in de Gentse haven, zijn er twee overleden. Het grootste deel van de patiënten is genezen. Vorige week lagen er nog zes in het ziekenhuis. Donderdag meldt het agentschap dat het aantal gehospitaliseerde patiënten is teruggelopen tot drie, een daarvan ligt nog steeds op intensieve zorgen. De bron van de legionella-besmetting is ondertussen geïdentificeerd, het gaat hoogstwaarschijnlijk om een koeltoren van papierfabrikant Stora Enso, die sindsdien is stilgelegd.