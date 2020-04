Nog drie overlijdens te betreuren in Ter Rive, tests volop aan de gang Wouter Spillebeen

09 april 2020

16u26 7 Gent In zorgresidentie Onze Lieve Vrouw Ter Rive in Gent staat de balans van deze week intussen al op 13 coronadoden. Alle bewoners en personeelsleden worden donderdag getest.

Sinds vorige week donderdag is het snel gegaan in het woonzorgcentrum in het centrum van Gent. Eerst was er sprake van een vijftal vermoedelijke besmettingen, maar dat cijfer liep hoog op, totdat meer dan een derde van de ongeveer honderd bewoners symptomen vertoonden. Zij werden afgezonderd en twee dagen geleden waren er al tien doden te betreuren. “Gisteren (woensdag, red.) zijn er daar jammer genoeg nog drie bijgekomen”, zegt de directie.

Symptomen

Omdat Ter Rive zo zwaar getroffen was, besloot de overheid om net zoals in 54 andere woonzorgcentra alle bewoners en personeelsleden te testen op corona. Deze morgen werden 174 testkits geleverd en de hele dag door worden de tests afgenomen. “Deze morgen werden de medewerkers getest die hier vandaag moesten zijn. Doorheen de hele dag worden ook alle bewoners getest en ’s avonds komen alle overige personeelsleden langs voor een test”, klinkt het.

Intussen vertonen nog steeds een 30-tal bewoners symptomen die mogelijk kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. “We kunnen moeilijk inschatten hoe veel er effectief besmet zijn. Het kan ook dat er bewoners besmet zijn zonder dat ze al symptomen hebben”, aldus de directie. De resultaten van de tests zullen pas na het weekend binnen zijn.