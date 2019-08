Nog acteurs gezocht voor film ‘Cool Abdoul’ Sabine Van Damme & Jeffrey Dujardin

21 augustus 2019

Via het casting-agentschap Oi Mundo is vandaag een oproep gelanceerd om acteurs te vinden voor de film over bokser Ismail Abdoul. Voor de hoofdrol zal het niet zijn, maar er wordt specifiek gezocht naar jong talent uit ‘9000’, met Noord-Afrikaanse roots.

Heel specifiek wordt gezocht naar een man tussen 19 en 25 jaar met Marokkaanse roots, en naar een jongen tussen 13 en 16 jaar met Noord- of midden-Afrikaanse roots. Acteer-skills zijn uiteraard mooi meegenomen, maar er wordt niet specifiek naar ervaring gevraagd.

De acteurs worden gezocht voor de film ‘Cool Abdoul’ die volgend jaar zou moeten uitkomen. Die gaat over de woelige periode van Gentenaar Ismail Abdoul aan het begin van zijn carrière. Abdoul stootte toen door naar de top van de Belgische bokswereld, maar tegelijkertijd dreigden zijn problemen met het gerecht zijn ondergang te worden. In september 2000 werd Ismail door een interventieteam van de toenmalige rijkswacht op spectaculaire wijze klemgereden op de autosnelweg en opgepakt. Hij zou twee maanden in de cel zitten op verdenking van een overval op het Gentse Casino Royal Seven. Hij kreeg daarvoor de vrijspraak, maar bleef wel lang in het vizier van de speurders. ‘Cool Abdoul’ wordt de debuutfilm van regisseur Jonas Baeckeland.

Oorspronkelijk zou de film al in 2019 in de zalen komen, maar dat werd verschoven naar 2020, en dat zal dus ten vroegste eind dat jaar zijn, aangezien de opnames nog moeten starten. De hoofdacteurs liggen wel al vast. Nabil Mallat die eerder te zien was in de VTM-reeks Patser, zal Ismail Abdoul spelen. De vriendin van Cool Abdoul wordt dan weer gespeeld door Lynn Van Royen, bekende van onder meer Beau Séjour en Spitsbroers.

Wie interesse heeft en voldoet aan de profielen waarnaar nog gezocht wordt, kan mailen (zo snel mogelijk) met naam, telefoonnummer, recente foto’s en een introductievideo naar info@oimundo.be.