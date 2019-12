Nog 6 jaar 123-piano Sabine Van Damme

20 december 2019

09u22 6 Gent Ook de komende 6 jaar zal er 123-piano gespeeld worden in Gent. Dat zijn het stadsbestuur en Frederik Sioen overeengekomen.

123-piano, het leuke initiatief waarbij her en der in de stad piano’s worden neergepoot waar iedereen mag op spelen, gaat al zeven zomers mee. Het idee kwam van artiest Frederik Sioen, intussen zit er een heel team achter de organisatie. Sioen kreeg nu van de stad te horen dat 123-piano ook de komende 6 jaar de Gentenaars mag verblijden met de kracht van muziek. 123-piano gaat altijd door van eind agusutus tot in de eerste weken van september.