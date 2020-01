Nog 1 jaar wachten, maar route van volgend Lichtfestival loopt ook langs minder bekende plekjes Sabine Van Damme

24 januari 2020

13u01 11 Gent Hoeveel en welke kunstwerken er te zien zullen zijn op het Lichtfestival volgende winter, is nog niet beslist. De route ligt wel al vast. Het 6,5 kilometer lange parcours zal voor het eerst langs de Graslei lopen, maar ook langs veel minder bekende plekken in het noorden van de stad. Wat wel al bekend is, is dat de Blauwe Vogels uit 2012 op het parcours te zien zullen zijn. Maar aangezien die altijd aan de Predikherenlei hangen, is dat geen verrassing.

“Het volledige parcours zal rolstoeltoegankelijk zijn, daar letten we echt op”, zegt schepen van evenementen Annelies Storms (sp.a). “Dat is niet altijd evident. Op sommige plekken zullen – net als bij de vorige editie – hulpmiddelen en zelfs buddy’s aanwezig zijn, en soms is er een kleine omleiding.”

Nog kunstenaars gezocht

Het parcours is net als in 2018 6,5 kilometer lang, en loopt in tegenwijzerzin. “Omdat je dan op de Sint-Michielshelling komt en zicht zal hebben op de 3 torens. Er is geen start- en eindpunt, inpikken kan gelijk waar op het parcours.” Hoeveel installaties er te zien zullen zijn staat nog niet vast. “We roepen zelfs lichtkunstenaars op om nog een voorstel in te dienen. Dat kan nog tot 21 maart. Want op het Lichtfestival staan grote artiesten, maar het is ook een springplank voor lokale kunstenaars.” Dat de route 6,5 kilometer lang is, is ook een bewuste keuze. “Er komt veel volk, en zo bieden we iedereen voldoende ruimte om alle werken te kunnen zien.”

Het volledige parcours zal rolstoeltoegankelijk zijn. Op sommige plekken zijn hulpmiddelen en zelfs buddy’s aanwezig, en soms is er een kleine omleiding Schepen van evenementen Annelies Storms

Het parcours dan. Dat voert uiteraard langs bekende toeristische hotspots zoals het Sint-Baafsplein en het Gravensteen, maar er zijn ook minder bekende locaties opgenomen. De Slachthuisbrug, het Coyendanspark en het Spaanskasteelplein in de wijk Macharius-Heirnis worden voor het eerst aangedaan, net als de Ham, Nieuwland, Huidevetterskaai en Achterleie in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Ook het Prinsenhof en de Lievekaai worden bezocht. Het vernieuwde Maaseikplein en de opengelegde Reep staan op het programma. De Fluvius-site aan de Bomastraat – recent aangekocht door de stad – zal voor het eerst toegankelijk zijn voor het grote publiek. Daar komen in de toekomst een school, een park en een buurtvoorziening.

1 miljoen euro

Het Lichtfestival Gent loopt van 27 tot 31 januari 2021. Het start alle dagen om 19 uur, op zondag zelfs een uurtje vroeger, om 18 uur. Om middernacht gaan de lichten uit. De stad pompt 1 miljoen euro in het festival, en verwacht – in lijn met de vorige editie – om en bij de 835.000 bezoekers.

Artiesten die willen deelnemen, kunnen zich hier aanmelden.