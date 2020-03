Nocturne rond Van Eyck tentoonstelling lokt zeshonderd jongeren Jill Dhondt Erik De Troyer

05 maart 2020

16u27 1 Gent De deuren van het MSK stonden gisterenavond enkel open voor jongeren. Tijdens de nocturne konden jonge bezoekers de werken van Van Eyck op een heel andere manier beleven.

De jongerenwerking van het MSK, ‘Schoon Volk’, organiseert sinds een kleine twee jaar allerlei activiteiten om jongeren te betrekken bij het museumgebeuren. Gisterenavond vond een late night met Van Eyck plaats. Tussen half acht en elf uur konden jongeren onder de 26 de Van Eyck tentoonstelling op een ongewone manier beleven.

“De nocturne was volledig uitverkocht, er zijn zeshonderd jongeren langs geweest”, geeft Bart Ooghe, hoofd communicatie, aan. “De jongelingen werden rondgeleid door hun leeftijdsgenoten van Schoon Volk, een voedselarcheoloog gaf uitleg over middeleeuws eten, er was muziek van de Zwarte Zusters, een workshop knutselen en poëzie, en een orgeltje dat werken van de grootmeester projecteerde als het bespeeld werd.”

Voor herhaling vatbaar

“We organiseren al even activiteiten voor jongeren, en merken dat deze telkens op veel volk mogen rekenen. Er is zeker en vast een jong publiek voor oudere kunst. Naar de toekomst toe zullen we daarom nog themadagen organiseren. De nocturne rond Van Eyck was een unicum, maar we denken erover na om soortgelijke evenementen op poten te zetten voor onze vaste collectie.”