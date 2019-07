Noa (22) slachtoffer van zinloos geweld op Gentse Feesten: “Ze bleven maar in mijn gezicht slaan” Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

30 juli 2019

17u55

Bron: Krant van West-Vlaanderen 120 Gent De 22-jarige studente Noa Cornaer is maandag slachtoffer geworden van zinloos geweld op de Gentse Feesten. Vier mannen takelden haar op klaarlichte dag stevig toe én lieten haar bewusteloos achter. “Mooi meisje, kom hier", klonk het eerst. Toen ik hen negeerde, maakten ze me uit. Voor ik het wist vielen ze mij aan.”

Noa Cornaer (22) komt uit het West-Vlaamse Varsenare bij Jabbeke. Daar werkt ze onder andere als freelance journaliste voor De Krant van West Vlaanderen. Momenteel studeert ze journalistiek in Gent. “Ik was in de nacht van zondag op maandag bij een goede vriendin blijven slapen", getuigt ze. “Maandag was ik dan op terugweg naar huis. Ik had net afscheid genomen van een vriend én zag het groepje staan aan de Gentse stadshal. De omgeving was afgezet voor de Gentse Feesten. Er was enkel een kleine doorgang én niemand in de buurt.”

De mannen riepen Noa toe. “Mooi meisje, kom hier”, klonk het eerst. “Toen ik hen negeerde, maakten ze me plots uit. Voor ik het goed besefte, vielen ze mij in de rug aan. Ik kreeg een duw én smakte tegen de grond. Ze wisten niet van ophouden én bleven in mijn gezicht slaan.”

Noa verloor het bewustzijn. Toen ze ontwaakte, waren de daders al lang verdwenen, samen met haar handtas. “Toen ik weer bijkwam, stonden enkele mensen rond mij. Ze wilden de politie bellen, maar ik zei dat het niet hoefde. Mijn gsm en de sleutels van mijn kot zaten gelukkig in mijn jaszak, dus die heb ik nog. Ik ben naar mijn kot gegaan én heb dan mijn vrienden verwittigd.”

Hersenschudding

De dokter stelde vast dat Noa een hersenschudding en enkele kneuzingen heeft. Breuken liep de West-Vlaamse gelukkig niet op. Dinsdagavond besloot Noa alsnog naar de politie te gaan. “Hopelijk levert het iets op”, zegt ze. “Ik ben al zo vaak door dat steegje gestapt, altijd zonder problemen. Dat zoiets kan gebeuren, is heel beangstigend: ik besef het precies nog niet helemaal, gelukkig ben ik nu voortdurend omringd door vrienden.”

Tweede voorval van zinloos geweld

Het is niet het eerste geval van zinloos geweld dit jaar. Aan het begin van de Gentse Feesten, in de nacht van vrijdag 19 juli op zaterdag 20 juli werd er ook al een jonge vrouw uit Evergem in elkaar geslagen. Vier jonge mannen beledigden haar en deelden slagen en schoppen uit toen ze de verwijten niet zomaar slikte. “Omstanders moesten hen van mij af trekken”, getuigde ze.