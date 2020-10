NMBS investeert in extra treinen voor Gent: meer S-treinen, nieuwe IC-trein en acht bijkomende late treinen Sabine Van Damme

05 oktober 2020

09u47 1 Gent Goed nieuws voor de gebruikers van het spoor: het nieuwe vervoersplan van de NMBS ziet er positief uit voor Oost-Vlaanderen en meer specifiek Gent. Het treinaanbod wordt uitgebreid vanaf 13 december. Er komen meer S-treinen, ook in het weekend, een nieuwe IC-trein en acht bijkomende late treinen in het weekend, die allemaal in Gent-Sint-Pieters stoppen.

• Vanaf half december komen er op zaterdag dus acht late treinen bij, van en naar Gent-Sint-Pieters. Ze zitten allemaal op de S-verbindingen, en gaan naar Lokeren, Eeklo, Oudenaarde en Geraardsbergen. Die treinen zijn nu al te zien op de routeplanner van de NMBS.

• De S3-trein tussen Zottegem en Brussel rijdt vanaf half december ook in het weekend, en zal elk uur stoppen in de stations van Hillegem, Terhagen, Ede en Welle. Bovendien zal de S3 zowel in de week als in het weekend stoppen in het nieuwe station van Anderlecht.

• De S52 tussen Geraardsbergen, Zottegem en Gent zal in het weekend ook stoppen in Landskouter en Balegem-Zuid.

• Tussen Sint-Niklaas en Antwerpen komt er een nieuwe S34-trein, met haltes in Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Antwerpen-Zuid en -Berchem. Tijdens de spits stopt deze trein ook in Nieuwkerken-Waas. De nieuwe S34 vervangt de bestaande piekuurtreinen. De nieuwe trein rijdt evenwel niet tijdens het weekend, en ook niet in de kerst-, paas- en zomervakantie

• In het station van Oudenaarde komt er voor reizigers uit Kortrijk en Brussel een betere aansluiting met de S51 richting Gent.

• Tegen 2023 wil de NMBS op werkdagen het aantal extra vroege en late treinen rond Gent nog verder uitbreiden.

