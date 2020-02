NMBS en ING nemen al een deel van de Diamant in Erik De Troyer

04 februari 2020

15u03 0 Gent Aan de buitenkant ziet de Diamant er nog een werf uit maar intussen hebben wel de eerste bedrijven hun intrek genomen in het omstreden gebouw. Dat is nog steeds niet afgewerkt, hoewel er al in de zomer van 2017 aan begonnen werd. De NMBS en ING zijn de eersten om er hun intrek te nemen.

Al maanden is men bezig met de afwerking van de ‘Diamond’, zoals het gebouw officieel heet. De laatste hand wordt gelegd aan de benedenruimte die publiek toegankelijk moet worden. Ook aan de opvallende buitenpanelen wordt al een hele tijd fel gesleuteld. De diamant is nog steeds een werf, maar toch hebben sinds december alvast twee bedrijven hun intrek genomen in het pand. Enerzijds de ING-bank en anderzijds de NMBS. “We hebben zo’n 140 mensen verhuisd van het Flandria-gebouw (op de hoek van de Prinses Clementinalaan en de K. Astridlaan, red.) naar de nieuwe kantoren. Op termijn zal dat gebouw leeg komen te staan”, legt Gisèle Rogiest van Project Gent Sint-Pieters uit.