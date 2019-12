Niveau De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

20 december 2019

18u30 20

Nog tot het einde van de kerstvakantie kunnen we naar circus Pipo aan de Watersportbaan. Jong en oud kunnen er zich vergapen aan de fratsen van de clowns en de dieren. Voor wie het nog gekker mag, is er de krant. U bladert gewoon naar de regionale pagina’s en u zult versteld staan van de clowneske strapatsen van onze bestuurders. Deze week hielden onze lokale politici een gemeenteraad over de begroting en ze hadden daar meer dan 12 uren voor nodig. Als u denkt dat de oppositie zich dan wel zeer vinnig heeft laten gelden, bent u eraan voor de moeite. Van de 57 genoteerde tussenkomsten waren er liefst 43 van de meerderheid, die dus al akkoord waren met de begroting wegens zelf opgemaakt. Veli Yüksel van Open Vld kwam vertellen dat het geld dat voorzien is voor sociale woningen, zal gebruikt worden voor sociale woningen. Zijn vergoeding voor het verschijnen op de gemeenteraad is alvast goed besteed. Joris Vandenbroucke van sp.a eiste gemeenteraadstijd op om te zeggen dat hij Jeff Hoeyberghs niet leuk vond en Bert Misplon van Groen verdiende zijn vergoeding door te vertellen dat hij vader gaat worden. Verder bewierookten leden van de meerderheid elkaar en werden er net geen kushandjes uitgedeeld. Oppositielid Tom De Meester van PVDA – u weet wel, diegene die verkleed als indiaan op zijn verkiezingsaffiches stond – bleek de slimste van de hoop en oreerde dat het niveau best wat hoger mocht. PVDA stuurde uit protest zijn kat naar de volgende gemeenteraad en Vlaams Belang volgde dat voorbeeld. Mocht u zich afvragen of er naast al die zelfverheerlijking nog tijd is om te werken in het stadhuis, kan ik u geruststellen. De stad betaalde 101.035 Euro voor uitzonderingen op de LEZ aan zichzelf voor 149 van hun auto’s. Van uw geld. Of dat de CO2-uitstoot ten goede komt, is niet geweten.