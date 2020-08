Niveau 4 toont harde realiteit bij Gentse politie: “20 procent van de criminelen is verantwoordelijk voor 80 procent van de misdrijven” Cedric Matthys

26 augustus 2020

13u19 0 Gent Na de centrumsteden Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst doet Eric Goens nu ook Gent aan. Samen met zijn team trok de televisiemaker vijf maanden lang op met de lokale politie voor de reeks Niveau 4. Vanavond, om 20.35 uur, toont televisiezender VIER de eerste aflevering.

32.000 misdrijven per jaar. Van de cijfers die de Gentse politie voorlegt, verslik je je even in jouw koffie. Voor de buitenstaander lijkt Gent een rustige stad waar studenten en toeristen thuis zijn, maar onder het oppervlak borrelt er heel wat. Dat wordt ook duidelijk uit de reeks Niveau 4. In de eerste aflevering klist de cel Gerichte Opsporingen meteen een minderjarige overvaller. “Hopelijk stopt hij met het gedrag en is dit de les van zijn leven”, zegt hoofdinspecteur Fred op de beelden. “Maar voor hetzelfde geld is dit de start van zijn carrière.”

Brugse Poort

Voor de reeks volgde Goens onder meer het Gentse STROP-team. Deze inspecteurs richten zich specifiek op overlast en rondtrekkende bendes. Ze patrouilleren in een anonieme wagen en in burger. Op de meest onverwachte momenten slaan ze toe. In Niveau 4 is onder meer te zien hoe het team dealers inrekent in de Brugse Poort. De wijk kwam enkele maanden terug negatief in het nieuws nadat illegale Tunesiërs er een drugsoorlog uitvochten. In de reeks, die is opgenomen voor die feiten, brengt korpschef Filip Rasschaert het probleem van illegale criminele al ter sprake: “In onze stad gaat het toch al snel om een groep 200 à 300 personen”, zegt hij. “Die plegen dagelijks feiten. 20 procent van de criminelen is verantwoordelijk voor 80 procent van de misdrijven.” Cijfers om stil van te worden.