Niks Gentser dan de Scala



Sabine Van Damme

01 juli 2019

09u32 0 Gent In Theaterzaal Scala bulkt het tijdens de Feesten van de Gentse voorstellingen. De groep Theaterplatform maakt twee voorstellingen zelf, en er zijn ook heel wat Gentse gasten. Alleen Romain Deconinck, die is niet meer te zien.

Vroeger bracht Theaterplatform steevast een Romain-voorstelling tijdens de Gentse Feesten. Nu doen ze dat – voor het eerst – niet meer. “Het publiek van Romain Deconinck wordt er niet jonger op”, zegt Johan Van Hoorde. “We merkten dat we voor Romain de zaal niet meer gevuld kregen, hoe erg dat ook is. Dan is het beter ermee te stoppen. Wél op het programma: Edith en Simone, over het leven van Edith Piaf, met live zang, live orkest en ex-schepen Christophe Peeters (die niet zal zingen, beloofd!). Ook van Theaterplatform: een doldwaze komedie over de wachtzaal in een ziekenhuis, genaamd ‘Verkeerde Hulp op de Eerste Hulp’. Daarnaast vonden ook anderen de weg naar de Scala. De oprichters van Goe Weere An de Zuid zijn er terug, met rasecht Gents cabaret van Dirk Lajoie en Willem Vander Noot. Tussen de Sterren, heet de hilarische productie. Veerle Malschaerts brengt nog eens haar stuk ‘Deel Mij’. Ook cineast / cabaretier Lieven Debrauwer speelt in de Scala, samen met pianist Marc Maes. Ze brengen ‘Van Broadway à Paris’ maar één keer, maar geven wel 4 aperitiefconcerten. Ten slotte is er ook theaterfenomeen Jozef Vanneste – maar iedereen zegt Sèf – die een humoristisch stuk brengt, ‘heeltegans in het Westvlams’.

Info en tickets voor al deze producties op www.scalaplatform.be