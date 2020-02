Nikita Everaert (16) overleed exact twee jaar geleden bij verkeersongeval: “Heraanleg kruispunt gaat deze zomer van start” Cedric Matthys & Wouter Spillebeen

19 februari 2020

08u07 0 Gent Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat Nikita Everaert (16) het leven liet bij een verkeersongeval. Het 16-jarig meisje was met de fiets op weg naar haar school in Lochristi toen ze in Oostakker aangereden werd door een vrachtwagen. “We blijven strijden voor meer verkeersveiligheid”, zegt moeder Kathy Deweweire.

19 februari 2018. Het is een datum die voor eeuwig in het geheugen van Kathy Deweweire gegrift staat. De moeder van Nikita Everaert verloor die dag haar dochter. Exact twee jaar geleden werd het 16-jarige meisje gegrepen door een vrachtwagen op een kruispunt in Oostakker. Ze overleed ter plaatse. “Nog elke dag komt Nikita ter sprake in ons gezin", zegt Deweweire. “Sinds maart staat er zelfs een beeld van haar in onze woonkamer. We rakelen nog vaak anekdotes op.”

Voor de familie van Nikita komt er binnenkort een moeilijke periode aan. Op 17 maart verschijnt de vrachtwagenchauffeur, die het dodelijke ongeval veroorzaakte, voor de politierechtbank. Hij reed op de Antwerpsesteenweg en sloeg rechts af naar de Orchideestraat. Bij zijn manoeuvre merkte hij het meisje niet op, maar dat had gemoeten. Volgens de verkeersdeskundige was er geen sprake van een dodehoekongeval. “Ik ga nu nog geen uitspraken doen over de rechtszaak”, zegt Deweweire. “Ik heb een brief geschreven naar de chauffeur. Die zal ik na het proces openbaar maken. Ik hoop dat alles sereen kan verlopen.”De familie laat zich voor de zaak bijstaan door toppleiter Jef Vermassen.

Zwart kruispunt

Gisterenavond ging de familie al even langs op de plaats waar het ongeval gebeurde. Die oogt momenteel wat leeg. Alle bloemen, kaarsen en beeldjes zitten veilig opgeborgen tegen de stormen van de laatste weken. De kenmerkende witte fiets staat er wel nog. Hierrond vond vorig jaar een grote wake plaats aan de vooravond van de trieste eerste verjaardag. Nu staat die bijeenkomst gepland op 16 maart, de dag voor het proces.

“We willen op die manier Nikita herdenken”, vertelt Deweweire, “maar tegelijk vragen we ook meer aandacht voor verkeersveiligheid in ons land. Dat we nog een hele weg te gaan hebben, werd maandagnamiddag alweer bewezen. Ik reed toevallig voorbij het Neuseplein in Gent en zag een gehavende fiets liggen. Blijkbaar werd daar iets voor vijf een fietser zwaargewond bij een aanrijding met een vrachtwagen. Ik voelde alles opnieuw boven komen. Het Neuseplein is net als de plaats waar Nikita overleed een zwart kruispunt. Ik snap niet hoe dat in 2020 nog kan.”

‘Vierkant groen’

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat er deze zomer grote werken gepland staan op het bewuste kruispunt. “Van de Herman Teirlinckstraat in Oostakker tot aan de bushalte op de grens met Lochristi leggen we de N70 opnieuw aan”, klinkt het daar. “Er komen afgescheiden fietspaden en we gaan werken volgens het principe van ‘vierkant groen’. Hierdoor zullen de fietsers uit alle richtingen tegelijk mogen oversteken. Op dat moment heeft alle gemotoriseerd verkeer rood.” Het AWV maakt de plannen zeer binnenkort openbaar.