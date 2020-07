Nieuwe zomerbar en nightlife hotspot: de Glasfabriek aan de Koopvaardijlaan Wietske Vos Sabine Van Damme

23 juli 2020

22u46 3 Gent Verscholen tussen de bomen tegenover de betoncentrale van Dok Noord ligt een spiksplinternieuwe zomerbar en potentiële hotspot in Gent: de Glasfabriek. De zomerbar heeft een tijdelijke pop-up vergunning, maar organisator Lucky Lemon wil van deze locatie een ‘merk’ voor het Gentse nachtleven maken.

Eerder verzamelden we voor u al de zomerbars in het Gent zonder Gentse Feesten, maar dat was zonder de ondernemingszin van een aantal Gentenaars gerekend. Het idee voor de Glasfabriek, die vorige week zijn deuren opende, was toen nog maar net geboren. “Net als veel andere spelers in de eventsector lagen ook wij plat door corona”, zegt Lieven Dermul (36) van evenementenorganisator Lucky Lemon. “Sinds half maart kwamen er geen inkomsten meer binnen. In plaats van snel een tijdelijk coronaproof pop-up initiatief te organiseren, zijn we gaan nadenken over wat we willen op lange termijn. En dat is: een eigen evenementenlocatie, ruim genoeg voor grotere events, met een binnen- en buitenzone en niet te ver van Gent centrum.” (Lees verder onder de foto’s).

Het oog van Dermul en zijn vennoot en mede-Glasfabriekbezieler Kim Vlaminck viel op een online zoekertje: de eigenaar van de fabriek aan de Koopvaardijlaan waar glasproducent Haerens gevestigd was, zocht nieuwe huurders. “Zonder de coronacrisis zaten wij middenin een superdrukke zomer met meerdere festivals, en had ik dit zoekertje waarschijnlijk niet opgemerkt”, aldus Dermul. “Nu hadden Kim en ik de tijd en viel het ons wel op. We zijn gaan kijken en hebben direct beslist.”

Glas als DNA

De industriële site van bijna 2.000 m², waar tot een week vóór de opening nog glas werd gemaakt, omvat een door groen omringde buitenlocatie, maar ook enkele magazijnen, die inmiddels zijn omgevormd tot bar en binnenzitruimte. Dermul: “We hebben hier al staan schilderen, solderen en zagen toen het laatste glas nog gemaakt werd. We mochten immers meubilair maken van materiaal van Haerens. Daarom zie je die naam nog op het ijzerwerk van de zitbankjes en op de inrichting staan. We willen graag het DNA van de fabriek in onze naam, in ons interieur en in ons merk behouden.”

Na 4 dagen keihard werken aan de site zelf, ging op 17 juli de zomerbar open. Maar Dermul en co kijken verder: “Er is nu ruimte genoeg om 400 personen hier coronaproof comfortabel buiten te laten zitten, en 120 man overdekt, binnen en in de ligstoelen onder het afdak. Maar als de maatregelen versoepeld worden, willen we deze plek ten volle benutten voor een mix van activiteiten voor een groot publiek, events met food, muziek en apéro, concerten, mini-festivals… De capaciteit van de site bedraagt 1.400 personen.”

De zomerbar van de Glasfabriek heeft een uitgebreide drank-, aperitief- en cocktailkaart, en je kunt er ook kleine versnaperingen, een hotdog of een croque monsieur eten.

De Glasfabriek, Koopvaardijlaan 142