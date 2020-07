Nieuwe wijnverkoop brengt provinciebestuur 16.000 euro op Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

14u42 2 Gent Vorig najaar bracht het Oost-Vlaamse provinciebestuur reeds een eerste collectie wijnen, ouder dan 1990, onder de hamer voor een totaal van zo’n 24.000 euro. Recent werden ook de jongere wijnen – tussen 1990 en 2000 – te koop aangeboden. Deze veiling bracht op haar beurt 16.000 euro op.

Het huidige lot dat te koop werd aangeboden, bedroeg zo’n 1.200 flessen die nagenoeg allemaal werden verkocht. Opvallende kleppers waren een aantal flessen Château Pichon-Longueville Baron die telkens voor 600 euro per stuk van eigenaar wisselden of de flessen Château Montrose die elk 500 euro opbrachten.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA): “Met deze nieuwe veiling maken we verder werk van het ‘leeghalen’ van de wijnkelder van het provinciehuis, die toch nog vooral een relict is uit het verleden. Het provinciebestuur zoekt zijn wijnen vandaag niet langer meer in Frankrijk maar kiest bij evenementen en ontvangsten volop voor de korte keten met Oost-Vlaamse wijnen en andere streekproducten. De coronacrisis heeft die focus op lokale producten alleen nog versterkt. Ik wil het de Oost-Vlamingen daarom nog eens extra aanbevelen om de komende zomermaanden zelf ook volop te genieten van al het lekkers dat onze provincie te bieden heeft.”

De veiling zelf ging door op 25 juni en werd in goede banen geleid door veilinghuis Jordaens.