Nieuwe website gidst ouder en kind naar jeugdbeweging Yannick De Spiegeleir

23 september 2019

12u43 0 Gent Een nieuwe website met handige zoekfunctie gidst Gentse ouders en jongeren naar jeugdbewegingen in de buurt en geeft meteen aan waar er nog plaatsen vrij zijn. De website maakt het makkelijk om wegwijs te geraken in het aanbod. “Bij sommige mensen bestaat de perceptie dat alle jeugdbewegingen wachtlijsten hebben. Dat klopt niet”, zegt Hans Van Kerckhove van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

In totaal telt Gent 70 jeugdbewegingen samen goed voor zo’n 10.000 leden. De Gentse Jeugddienst en de stadsondersteuners van Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen bundelden de krachten voor het project. Enkele websitebouwers kregen de opdracht om een tool te ontwikkelen die je een duidelijk overzicht geeft van de Gentse jeugdbewegingen en onmiddellijk aangeeft in welke jeugdbewegingen in de buurt nog plaatsen vrij zijn: https://gentsejeugdbewegingen.be.

Gedetailleerd overzicht

Gebruikers kunnen zelf bepalen in welke straal ze zoeken. Aan de hand van het geboortejaar van het kind of de jongere selecteert de tool jeugdbewegingen met vrije plaatsen. Je krijgt een overzicht te zien van jeugdbewegingen in jouw buurt. Per vereniging zie je de afstand tot de opgegeven locatie, de openingsuren, contactgegevens, voor welke leeftijden er nog plaatsen beschikbaar zijn, of ze al dan niet gemengd zijn en of kinderen met en zonder beperking er welkom zijn.

Verkeerde perceptie

Hans Van Kerckhove (Scouts en Gidsen Vlaanderen): “Na een gezamenlijk onderzoek in 2018 merkten we dat niet iedereen de weg vindt naar een Gentse jeugdbeweging. Een van de redenen was de perceptie dat alle jeugdbewegingen wachtlijsten hebben. Dat klopt niet. We hopen met deze tool de toegankelijkheid van de Gentse jeugdbewegingen te vergroten.”

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) vult aan: “Naast de permanente inspanningen op vlak van aanbod en infrastructuur, werd duidelijk dat er aan gebruikerskant nood was aan een overzichtsportaal dat enerzijds een overzicht biedt en anderzijds snel inzicht geeft in de beschikbare plaatsen per vereniging. Want elk kind of elke jongere moet de kans krijgen om aan te sluiten bij een jeugdvereniging.”

Jeugdbewegingen die wel met een wachtlijst of ledenstop werken, kunnen de website gebruiken om ouders door te verwijzen naar andere jeugdbewegingen waar nog vrije plaatsen zijn. Voor tieners en twintigers die een plaats zoeken in de leidingploeg van een jeugdbeweging, is er het centrale e-mailadres gentsejeugdbewegingen@gmail.com.