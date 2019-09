Nieuwe ‘Urban Walk’ loopt over wielerpiste ’t Kuipke en podium NTGent Sabine Van Damme

18 september 2019

15u20 0 Gent Komende zondag wordt de eerste Alpro Urban Walk Gent georganiseerd, en zullen zowat 3.000 wandelaars de binnenstad (her)ontdekken. Opvallend: het 11,5 kilometer lange parcours leidt langs 18 unieke locaties.

De Bijlokesite is het begin- en eindpunt van de Urban Walk Gent. Onderweg passeren de stappers onder meer door de theaterzaal van de Vooruit, door het Design Museum en over het podium van het NTGent. Ook de wielerspiste van ’t Kuipke staat op het programma, en de vaste ‘speaker’ van de Zesdaagse, Denis Herman, zal de wandelaars aanmoedigen, in combinatie met muziek van DJ Mario. Net zoals tijdens de échte Zesdaagse dus. Mondvoorraad meeslepen hoeven de deelnemers niet te doen, onderweg krijgen ze gezond ontbijt in Nieuwen Bosch Humaniora, Ganda Ham in het Groot Vleeshuis, een neuzeke en een proevertje van de oer-Gentse Callas Confituur. Aan de finish krijgt iedereen (18+) een fris getapte Gentse Strop. Plastic bekertjes worden niet getolereerd, aan de bevoorradingspunten kan je drinkbussen vullen met water.

Deelnemen kan nog steeds, inschrijven kan op de website of de dag zelf. De start is voorzien tussen 8 en 11 uur ’s ochtends, de finish ten laatste om 15 uur. Alle info: www.alprourbanwalkseries.be.