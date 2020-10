Nieuwe tropische pop-upbar en restaurant in vroeger winkelcentrum Jill Dhondt

02 oktober 2020

17u49 0 Gent Het nieuwe boetiekhotel Yalo zou normaal rond deze periode opengaan, maar de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd. Sam D’Huyvetter, de toekomstige kok van het hotel, kon echter niet wachten om erin te vliegen en start al met een pop-up in afwachting.

Het boetiekhotel Yalo komt op de plek waar vroeger de Braempoort was. Het winkelcentrum met kantoren was al jaren aan het verkommeren, maar kreeg de laatste maanden een serieuze opknapbeurt. De opening voor het nieuwe hotel was eerst voorzien voor het einde van het jaar, rond deze periode, maar de coronacrisis heeft de werken vertraagd. Het team kon echter niet wachten om erin te vliegen, dus openden ze gisteren al een pop-up in de toekomstige lobby. Die ruimte omvat het volledige gelijkvloers van het vroegere shoppingcentrum.

‘Utopia’ is zowel een bar als restaurant waar chef Sam drankjes, hapjes en een volwaardig menu serveert. Sam zal trouwens ook de kok worden van het latere Yalo-restaurant, eens het hotel af is. De pop-up kreeg een tropisch thema, compleet met watervallen, palmbomen en moderne terrasstoelen. De werken aan het hotel gaan intussen onverstoord verder op de bovenverdieping zodat het in de loop van 2021 kan openen. De pop-up loopt tot en met 8 november.

Utopia, Brabantdam 33, Gent.