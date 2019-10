Nieuwe themazittingen omtrent kieswetgeving Wouter Spillebeen

30 oktober 2019

18u22 0 Gent In de Oost-Vlaamse rechtbanken zullen de komende weken opnieuw zeven themazittingen doorgaan rond de verkiezingswetgeving. Ongeveer 200 personen zijn gedagvaard omdat ze niet kwamen opdagen voor de verkiezingen van 26 mei 2019 en nadien de minnelijke schikking niet betaalden.

De gedagvaarde personen zijn bijzitters en voorzitters die niet of niet tijdig in het kiesbureau waren en ook geen geldig excuus konden voorleggen. Elk van hen kreeg een minnelijke schikking van 250 euro opgestuurd, maar die betaalden ze niet. Ze riskeren nu geldboetes tot 1.600 euro. Vanaf volgende week gaan zeven themazittingen door in heel Oost-Vlaanderen waarop telkens enkele tientallen personen zich moeten verantwoorden.