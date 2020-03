Nieuwe studentencampus van Arteveldehogeschool aan Dampoort staat open voor buurtbewoners Ruimte voor 3.000 studenten en 260 studentenkamers op site aan Dok-Zuid Yannick De Spiegeleir

07 maart 2020

20u04 30 Gent In De Centrale hebben de stad, de Arteveldehogeschool en stadsontwikkelingsbedrijf sogent hun gezamenlijke plannen voorgesteld aan de buurt voor de bouw van een nieuwe studentensite vlakbij de Dampoortrotonde. Naast een campus voor 3.000 studenten van de hogeschool zal sogent ook 260 studentenkamers bouwen.

Voor de ontwikkeling van Dok-Zuid lanceerde sogent in 2017 een oproep, specifiek gericht aan onderwijsinstellingen. Alle onderwijsinstellingen (lager, secundair en hoger) in Gent konden zich kandidaat stellen door hun visie op de site Dok-Zuid over onderwijs, bouwprogramma en aanpak voor te stellen. De Arteveldehogeschool kwam als winnaar uit de bus.

In het nieuwe gebouw zal de Arteveldehogeschool haar expertisecentra voor de opleidingen ‘Onderwijs’ en ‘Mens & Maatschappij’ een plaats geven. Onder meer de studenten educatieve bachelor voor kleuter, lager en secundair onderwijs zullen over enkele jaar school lopen aan Dok-Zuid. De campus krijgt gezelschap van een 260-tal kamers voor studenten: meer kwalitatieve studentenwoningen vormen immers een speerpunt in het bestuursakkoord van de Gentse meerderheid. Zo wil de stad de druk op de huurmarkt verminderen.

Openheid

“Met de komst van de campus is Dok-Zuid een uitgelezen locatie om studentenwoningen te voorzien. “Samen met de Arteveldehogeschool willen we met de stad en sogent het project zo goed mogelijk afstemmen op de buurt en haar bewoners. De ambitie is om een open campus te creëren, verweven met de buurt”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Zo wordt bijna 8.000 vierkante meter gereserveerd voor een fietspad langs de straat Dok-Zuid, een pleintje aan de Dampoortronde, een woongroenzone en fietsstelplaatsen. In het najaar worden de opdrachten voor de bouw van de nieuwe campus en studentenhuisvesting gegund. Volgend jaar volgen de vergunningsaanvragen.

Campus aan het water

De nieuwe campus van de Arteveldehogeschool wordt onderdeel van een volledig nieuw en bruisend stadsdeel dat komende jaren zal ontstaan rond het water van de Oude Dokken. In het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen zo’n 1.500 nieuwe woningen, voorzien van groene en open ruimte en publieke voorzieningen. Nieuwe bruggen voor voetgangers, fietsers en auto’s geven aansluiting met de historische binnenstad. sogent staat sinds 2003 in voor de coördinatie en de herbestemming van het oude havengebied.