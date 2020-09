Nieuwe sluikstortcamera aan de Dampoort: “Het verhoogt de pakkans, maar het is geen wondermiddel” Jill Dhondt

23 september 2020

11u34 0 Gent Wie regelmatig in de Dendermondsesteenweg passeert, is ongetwijfeld bekend met het aanhoudende zwerfvuil. Het probleem is zodanig hardnekkig dat er een Instagrampagina voor opgericht werd. De Stad plaatst daarom een nieuwe sluikstortcamera in de straat, en drijft daarmee de strijd tegen sluikstorten verder op.

Begin september werden al twee bestaande sluikstortcamera’s vervangen en een derde voor het eerst ingeschakeld in Gent. Twee weken later komt er een vierde camera bij in de Dendermondsesteenweg aan de Colruyt. Die straat heeft dit jaar al meer dan vierhonderd meldingen moeten slikken voor sluikstorten. Er werd zelfs een Instagrampagina opgericht om het probleem aan te kaarten.

Bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) waarschuwt dat zo’n camera’s de pakkans verhogen, maar dat ze geen wondermiddel zijn. “Het is niet zo dat als je iemand ziet sluikstorten, je sowieso kan achterhalen wie het is”, zegt hij. “Daarom is het belangrijk dat we blijven inzetten op preventie. Dat gebeurt door gemeenschapswachten te steunen, maar ook Gentenaars die zelf de handen uit de mouwen steken. We vragen hen om sluikstorten te blijven melden via de app, zodat we snel en kordaat kunnen reageren.”

Van Braeckevelt blijft ook pleiten voor het invoeren van statiegeld. “Rondslingerend afval bestaat vooral uit blikjes en flesjes. Ik geloof dat dit probleem verholpen kan worden door statiegeld in te voeren. Op lokaal niveau is dat moeilijk, maar we hopen dat het doorkomt op Vlaams niveau.”