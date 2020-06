Nieuwe seafood bar in hartje Gent: Je m’en fish Jill Dhondt

12 juni 2020

15u09 13 Gent Het Koophandelsplein is binnenkort een seafood bar, met de toepasselijke naam ‘je m’en fish’, rijker. De bar is het zielenkind van An-Sofie Vanherp (31), Vincent Vanherp (28) en Bram Demerlier (33). Een jaar geleden startten ze samen een foodtruck en catering op, wat liep als een trein. Nu breien ze verder aan dat verhaal, door een visbar te openen aan de overkant van het oude gerechtsgebouw.

An-Sofie, Vincent en Bram begonnen hun carrière in de corporate wereld. Toen ze merkten dat een bureaujob niets voor hen was, vielen ze terug op hun originele passies: gastvrijheid en culinair genieten. Ze deden ervaring op in diverse bars, en startten een jaar geleden hun eigen foodtruck en catering op. Het bleek een zodanig succes, dat ze volgende week hun ultieme droom waarmaken: een seafood bar openen in het midden van hun geliefde Gent.

Zeevruchten met een twist

De fascinatie voor vis en zeevruchten liep het drietal op tijdens hun talrijke reizen naar Zuid-Frankrijk. “Die keuken wouden we overbrengen naar Gent, maar dan in een eigen jasje”, zegt Bram. “We serveren vis op een hippe en onconventionele manier, met een twist. Zo staan er broodjes met kreeft, oesters met bloody mary en een broodsalade met zeegroenten op het menu. We wouden weg van het idee dat zeevruchten steeds chique en duur moeten zijn. Bij ons vind je eerder seafood streetfood in een ontspannen setting.”

Je m’en fish opent de deuren op 20 juni. Vanaf dan kunnen klanten langskomen om gerechten mee te nemen, of ter plekke op te eten op het grote terras aan de overkant van de straat. Zodra de coronamaatregelen versoepelen, kunnen bezoekers ook binnen eten.

Je m’en fish, Koophandelsplein 32, Gent. Meer info via de website.