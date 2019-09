Nieuwe Qmusic-ochtendstem Inge De Vogelaere geeft balletoptreden in Opera Gent: “Twee dromen die samenkomen” Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

18u04 0 Gent In de Opera van Gent heeft de nieuwe Qmusic-presentatrice Inge De Vogelaere deze namiddag een professionele jury verbluft met een balletoptreden. “Ik was meer nerveus voor dit optreden dan om uit een vliegtuig te springen”, lacht ze.

De capaciteiten van de nieuwe ochtend-dj van Qmusic worden de laatste weken danig op de proef gesteld. Voor ‘Operatie Ochtendshow’ daagden haar ervaren collega’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck haar al uit voor enkele spectaculaire opdrachten waaronder een parachutesprong uit een vliegtuig. In dierenpark Planckendael vestigde Inge vorige week een nieuw wereldrecord door 161 mensen te verzamelen met een dier in hun achternaam.

Vandaag speelde ze een thuismatch in de Opera Gent. Inge is geboren en getogen in de Arteveldestad. Al van kindsbeen is ze ingeschreven aan een dansschool. “Ook nu volg ik nog lessen aan Kunstacademie De Poel, maar jammer genoeg geraak ik er niet zo veel meer omdat ik in Brussel woon.” Om haar voor te bereiden op het optreden kreeg de Q-dj een stoomcursus balletdansen van anderhalf uur van topchoreograaf Roy Julen.

Ondanks die korte tijdsspanne zette Inge deze namiddag een schitterende prestatie neer op het podium van de Opera. De professionele jury, die naast Roy Julen bemand werd door topchoreografenMin Hee Bervoets en Isabelle Beernaert was onder de indruk en trakteerde haar met een gemiddelde score van 8,5 op 10. Opdracht geslaagd dus. “Chapeau dat je dit hebt gedaan. Dans is vreugde en dat straal je uit”, klonkt het lovend. Ook Inge was opgetogen met haar prestatie waarbij ze de assistentie kreeg van Wim en Sam. “Ik ben hier zelf als klein meisje nog komen kijken naar balletvoorstellingen. Ik heb er altijd van gedroomd om radiopresentatrice te worden en om hier op te treden. Het is fantastisch dat die twee dromen hier nu samenkomen.”

Morgenochtend komt het balletoptreden van Inge aan bod in de ochtendshow op Qmusic.