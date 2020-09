Nieuwe pop-up Tush serveert hamburgervarianten van over de hele wereld: “Er mogen wat slordigheden en humor in zitten” Jill Dhondt

15 september 2020

16u34 1 Gent Alles wat je tussen twee buns kan steken, daar draait het om bij Tush. Naast een klassieke New Yorkse burger, vind je er hamburgervarianten van over de hele wereld. Dat wil zeggen dat je ook gestoomde broodjes en tortilla’s kan bestellen. De Dampoortstraat heeft er met andere woorden een gouden pop-up bij.

Laura Vanloot (25) en Hendrik Vanderstichele (27) delen niet enkel hun liefde voor elkaar, maar ook voor lekker eten. Begin dit jaar gaven ze beiden hun job op om hun passie achterna te gaan. Enkele dagen geleden openden ze Tush in de Dampoortstraat. Naast kippenvleugels en frietjes, kan je er een heleboel lekkers krijgen dat tussen twee broodjes past. “Ons startpunt was onze klassieke New Yorkse hamburger”, legt Laura uit. “Onze andere burgers zijn eerder varianten van hamburgers van over de hele wereld. Zoals de Morelia, dat is een tortilla met varkensvlees en guacamole. Onze Fujian is gemaakt met gestoomde broodjes.”

(Lees verder onder de foto’s.)

“Het is geen uitermate verfijnde keuken”, gaat Hendrik verder. “Het is geen mousse hier en schuimpje daar, dat is niet aan ons besteed. Er mogen wat humor en slordigheden in zitten. Veel belangrijker voor ons is dat de smaken goed zitten. Daarom maken we zoveel mogelijk zelf, van de kruidenmixen tot de Chinese saus. Dat vraagt veel werk, maar je proeft het verschil. De broodjes hebben we samen met bakkerij Copain ontwikkeld en het vlees komt van de boerderij van de nicht van Laura.”

Tush is een pop-up waar je tot eind december kan langsgaan. Slaat het concept aan, dan gaan Laura en Hendrik op een andere locatie verder. Onder welke vorm dat zal zijn, is nog af te wachten. Een tweede pop-up, een permanente locatie, dat is nog te bekijken.

Tush, Dampoortstraat 47 in Gent. Open van woensdag tot en met zondag.