Nieuwe pop-up ‘aardig’ serveert boerenkost met een knipoog Jill Dhondt

05 december 2019

16u19 0 Gent Op het menu staan verse, lokale dagschotels. Van het veld rechtstreeks naar de eettafel, dat is het principe waarop aardig rust.

“Ik wil de kloof tussen producent en consument dichten”, vertelt Karel Roels, de 27-jarige bezieler van aardig. “Door met lokale boeren samen te werken bestaan onze gerechten steeds uit seizoensgebonden, verse producten. We koken met wat de boer te bieden heeft. De maaltijden zijn simpel. Ze vormen een aanklacht tegen het overgrote aanbod in de supermarkten. Simpel, met een creatieve knipoog, daar gaat het om. We deinzen er bijvoorbeeld niet voor terug om specerijen uit Indië te gebruiken. Enkel de boerenkost is daarvan ontdaan. Dat is echt wat de boeren eten, zonder franjes.”

Veggie

Roels koos heel bewust voor vegetarisch maaltijden. “Ik wil aantonen dat deze ook lekker en compleet kunnen zijn. Dagschotels zouden steeds vegetarisch moeten zijn. Vlees zou enkel op speciale momenten geserveerd moeten worden. Zo bieden we een feestmenu aan waar wel vlees in zit. Het kan niet over de hele lijn vegetarisch zijn. Boeren zouden anders meer kunstmest moeten gebruiken wat ook niet goed is voor de bodem. Er is een soort symbiose nodig. Maar vlees zou wel terug als luxeproduct moeten aanzien worden. En als je het dan koopt, zou het verantwoord vlees moeten zijn.”

Aardig is niet de enigste vegetarische tent in het Gentse. Er bestaan intussen heel wat alternatieven. En toch gelooft Roels dat aardig een waardige plek in dat groene eetlandschap verdient. “Weinig vegetarische restaurants in Gent houden rekening met de producent. Ze gaan wel bio maar niet lokaal. Wij doen dat wel. En zolang niet iedereen verantwoord eet is er nog meer dan genoeg plaats voor duurzame eetplekken.”

Info

Aardig voorziet take-away maaltijden van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18.30 uur. Wie ter plekke wil lunchen kan dat elke weekdag tussen 12 uur en 14.30 uur. Aardig is gelegen in de Dampoortstraat 47.