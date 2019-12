Nieuwe poging: stad Gent wil sauna en wellness Strop sluiten Sabine Van Damme

02 december 2019

21u40 25 Gent De stad Gent pompt niet langer geld in de ‘wellness’ van zwembad Strop. Dat blijkt uit de budgettaire keuzes die sportschepen Sofie Bracke (Open Vld) heeft gemaakt.

Het zwembad Strop heeft een wellness met een infraroodcabine voor 6 personen, een Finse naaktsauna, stoombaden, een ijskoud dompelbad, een kantelemmer, een geventileerde buitenkamer en een rustplaats met zithoek. “Maar die infrastructuur is verouderd, en we zijn niet van plan om daar nog langer geld in te pompen”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Liever zorgen we ervoor dat zwembad Van Eyck terug open kan op zondag, en dat zwembad Neptunus overdekt wordt. Er is immers nog steeds zwemwater te kort in Gent. Dus de wellness van het Strop zal sluiten.”

Ook in Rozebroeken

Of dat zonder slag of stoot zal gebeuren, valt af te wachten. In 2008 kondigde toenmalig sportschepen Christophe Peeters ook al eens aan de sauna te willen sluiten, wegens ‘niet de taak van de stad om wellness aan te bieden’. Dat oogstte toen een storm van protest van gebruikers van de sauna, en resulteerde in een petitie met 400 handtekeningen. De gebruikers konden Peeters overtuigen om de sauna toch te behouden, omdat het de enige plek was waar wellness mogelijk was voor mensen die dat op andere plaatsen niet kunnen betalen. In 2010 werd toen zelfs 15.000 euro geïnvesteerd in het complex. Grootste verschil met toen: vandaag is er ook in het Rozebroekencomplex een wellness, die er toen nog niet was.