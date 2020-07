Nieuwe plantenwinkel in Gent: tropische planten in handgemaakte, Colombiaanse potten Jill Dhondt

03 juli 2020

12u58 0 Gent De Steendam is een plantenwinkel rijker: Colombian Boho. Wandel de koffiebar Teskaffee binnen en sla meteen rechtsaf, dan sta je middenin een zuiderse oase. Je kan er snuisteren tussen de handgemaakte Colombiaanse potten, tropische planten, plantenboeken en droogbloemen.

Begin maart opende de 23-jarige Louis Demuynck een webshop waar plantenliefhebbers naar hartelust konden snuisteren. De shop had zodanig veel succes dat een fysieke winkel kort erna volgde. Colombian Boho is een mengelmoes van licht, groen en terracotta. Naast tropische planten, droogbloemen en plantenboeken, vind je er ook handgemaakte plantenpotten op en rond de tafels en kasten. “Die potten werden vervaardigd door ambachtslieden uit Raquira in Colombia”, zegt Louis. “Ze maken daar al eeuwenlang aardewerk.”

Maar hoe kwam de jonge Gentenaar in godsnaam in aanraking met aardewerk uit een afgelegen Colombiaans dorp? “Door een schooluitwisseling ben ik daar terecht gekomen. Op die manier heb ik de handgemaakte, terracotta potten en hun makers leren kennen. Ik ben erna nog enkele keren teruggekeerd, later om contacten te leggen voor de winkel.”

Bij elk potje past een plantje

De handgemaakte potten zijn mooi, maar ook erg goed voor je planten. “Terracotta is de beste manier om je kamerplanten in leven te houden, omdat het overtollig water uit de grond absorbeert. Toch zijn er voor fans momenteel weinig opties, buiten de klassieke terracotta potten uit de tuincentra.” Kwaliteit zit voor Louis niet enkel in de potten, maar ook in de service die hij geeft. “We gaan er prat op voor elke klant een gepaste plant en uiteraard ook pot te vinden. Ben je een minder goede plantenouder, dan hebben we ook voor jou opties.”

Wie voor of na het shoppen nog zin heeft in een koffie, kan plaatsnemen in het Teskaffee. Je moet er toch passeren om naar buiten te gaan. “De koffiebar van Tessa en de plantenwinkel sluiten perfect op elkaar aan. Wij werken met Colombiaanse potten en Tessa serveert een wereldse menukaart. Een goede match dus.”

Colombian Boho, Steendam 76. Open van woensdag tot en met zondag, van 10 uur tot 18 uur.