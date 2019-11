Nieuwe pizzaketen mengt zich in de strijd: “Verse pizzabodems, veganistische kaart en goede service”

Erik De Troyer

29 november 2019

17u40 0 Gent Keuze genoeg voor wie al eens graag een pizza eet in Gent. Alleen al op takeaway.com zijn er al 31 verschillende leveranciers van pizza. En toch waagt de keten Kingslize Premium Pizza zich nu ook op de Gentse markt. “We zullen het verschil maken met verse pizzabodems, een veganistische kaart en goede service”, zeggen ze.

De keten begon in Mechelen en heeft inmiddels vestigingen in Lier, Wilrijk, Aalst, Leuven en vanaf zaterdagmiddag ook Gent. “Het oorspronkelijke plan was om één pizzazaak te beginnen in Mechelen. We hadden daar een mooie meevaller. Benny Bax van De Smaakpolitie op Vier hield bij ons een controle en had geen enkele opmerking. De dag na de uitzending stond onze telefoon roodgloeiend. Daarom hebben we besloten om meteen uit te breiden naar de rest van het land”, zegt Said Aberkane.

Eigenlijk had de pizzeria al een maand open moeten zijn. Door een vergissing van een loodgieter kwam het pand in de Willem Wenemaerstraat echter onder water te staan. “We hebben nu lang genoeg gewacht. We gaan zachtjesaan beginnen en onze afstand van leveringen stilaan uitbreiden. Er is inderdaad veel concurrentie maar we pakken het anders aan dan de anderen. We gaan voor kwaliteit en service. We willen niemand anderhalf uur laten wachten op een pizza. Daar wordt niemand blij van. Leveren doen we meestal met de elektrische fiets, zeker in het stadscentrum en wie komt ophalen krijgt altijd een drankje of een kleine korting.”

Bestellen kan via kingslizepizza.be