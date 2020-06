Nieuwe opleiding ‘schrijven’ bij LUCA School of Arts Jill Dhondt

11 juni 2020

17u49 6 Gent LUCA School of Arts start volgend schooljaar een nieuwe opleiding op in Gent: schrijven. Het gaat om een bachelortraject binnen de opleiding Drama.

Centraal in ‘Writing for Performance’ staat het maken van teksten die tot leven komen in een uitvoering. De studenten leggen zich eerst toe op drama en podiumkunsten, maar kunnen gaandeweg andere media verkennen zoals games, muziek en film. “We starten met deze opleiding omdat we merken dat er nood is aan een plek waar mensen zich vier jaar lang kunnen verdiepen in het maken van teksten”, klinkt het. “De snelle veranderingen in de wereld en samenleving moeten meer weerspiegeld worden in de creatie van nieuw materiaal, nieuwe verhalen.” Kandidaten moeten een toelatingsproef afleggen om het traject te mogen volgen.