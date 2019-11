Nieuwe Gentse toeristenwinkel blundert met T-shirts ‘I Love Brugge’ Erik De Troyer

06 november 2019

De Gentse Sint-Baafskathedraal heeft er een nieuwe buur bij: een echte winkel met toeristenprullen zoals ze en masse ook terug te vinden zijn in Brussel en Brugge. De winkel heeft het oude pand van de Standaard Boekhandel overgenomen. Enkel het assortiment staat duidelijk nog niet helemaal op punt: een hele wand T-shirts met ‘I Love Brugge’ erop, tientallen verwijzingen naar Brussel inclusief beelden van Manneke Pis en de Grote Markt en zelfs nep-tulpen en beeldjes van klompen. Al is er ook een wand met magneten, bekers en glazen specifiek voor Gent. De winkel is eigendom van een Nederlandse ondernemer die in andere steden al gelijkaardige winkels heeft.