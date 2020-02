Nieuwe galerij aan de Dampoort zet Gentse artiesten in de kijker: “Ik zou op geen andere plek willen zitten” Jill Dhondt

24 februari 2020

18u14 38 Gent Rufus Gallery, een knipoog naar het vuurrode haar van galerijhouder Jens Versprille (42), is de nieuwste toevoeging aan de Dampoort. De galerij zet in op hedendaagse, beeldende kunst met een sterk grafische inslag. Naast een platform voor Gentse artiesten, is het pand vooral een plek waar jonge kunstenaars hun werk kunnen tonen. Eliza Pepermans (31) toont in ‘The Burgundian Summerhouse’ nog tot midden maart haar werk.

Boven de ingang staat ‘Rufus’ geschreven in neonletters, even fluo-oranje als de woorden op de voordeur van het herenhuis. Daarachter schuilt een gerenoveerde, open ruimte met hopen licht dankzij een binnenkoer en achtertuin. Aan de witte muren hangen tekeningen en schilderijen van Eliza, de meeste zonder lijst. De schetsen aan de voorkant baseerde de Gentse artieste op een Frans zomerhuis waar ze tijdens haar vorige vakantie naartoe ging.

“Er viel daar niet veel te beleven, dus ben ik maar beginnen tekenen”, zegt ze. “Ik begon typische objecten uit dat vakantiehuis te schetsen: een ligstoel, kersen, vazen met heidebloemen. Eens we terug waren heb ik nog enkele stillevens gemaakt.” De geschilderde vissen, de gedekte tafel en de ligstoel roepen telkens weer de sfeer op van het Franse vakantiehuis waar Eliza verbleef. “Ik wil beelden maken die herkenbaar zijn, maar waar toch genoeg ruimte is voor eigen inbreng.”

Veel Gents, vooral jong talent

Het valt op dat Jens vaak samenwerkt met Gentse creatievelingen. Eliza woont achter de galerij en de twee volgende kunstenaars, fotograaf Alexander Popelier en straatkunstenaar Sam Scarpulla, wonen en werken evengoed in de regio. “Ik probeer een Gentse insteek te hanteren, maar dat is niet doorslaggevend”, geeft Jens aan. “Waar ik vooral naar op zoek ben, zijn jonge artiesten, die wil ik op de kaart zetten. Er zijn maar weinig toonaangevende galerijen die dat doen, zeker niet in Gent.”

Eliza kan daarvan meespreken: “De klassieke galerijen zijn nogal gesloten. Om daar binnen te geraken als kunstenaar moet je vaak ervaring kunnen voorleggen. Er zijn wel kleinere initiatieven in Gent die werken met jonge makers, maar die trekken meestal een nichepubliek aan. Dat is anders in de Rufus Gallery: de drempel is hier minder hoog, bedoeld voor een breder publiek. Dat wil echter niet zeggen dat de kwaliteit aangetast wordt, de lat ligt nog steeds hoog.” “Het blijft een galerij, geen tentoonstellingsruimte”, vult Jens haar aan. “We geven jonge makers graag een platform, maar gaan geen zondagsschilders uitnodigen.”

Buurt in opmars

De galerij is gelegen in de Dampoort, geen bekend kunstkwartier maar wel een buurt in volle opmars. “Ik krijg vaak de vraag waarom ik hier zit”, zegt Jens. “Het antwoord is simpel: het is een toffe wijk, een buurt waar je niet meteen een galerij zou verwachten. Er leeft hier veel: de buren komen regelmatig langs en steunen ons van harte. Ik zou op geen andere plek willen zitten.”

he Burgundian Summerhouse loopt tot en met zondag 15 maart in Rufus Gallery, Land van Waaslaan 58.